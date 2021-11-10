Казахстан и Сербия намерены укреплять двусторонние отношения
БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с Министром иностранных дел Республики Сербия Николой Селаковичем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Стороны обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, отметив дружественный характер отношений между двумя странами и обоюдное намерение активизировать взаимные контакты, приурочив их к 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией.
Посол Казахстана выразил признательность сербской стороне за готовность поддержать инициативу Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Зеленый мост» и присоединиться к Хартии соответствующей программы партнерства.
Министр Н. Селакович, в свою очередь, поздравил Посла М. Атамкулова с 30-летием Независимости Казахстана и поблагодарил за неизменную поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проведения очередного заседания МПК, расширения нормативно-правовой базы и развития межрегиональных связей.
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