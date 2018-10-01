Казахстан и Сербия договорились о дальнейшем углублении двусторонних отношений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Сербия договорились о дальнейшем углублении двусторонних отношений. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с главой Республики Сербия Александром Вучичем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полагаю, что сегодняшняя встреча была очень успешной и плодотворной. Во время встречи были детально обсуждены нынешнее состояние сотрудничества двух стран в различных сферах и вопросы их дальнейшего развития», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам двусторонних переговоров в Акорде.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров особое значение было придано торгово-экономическому партнерству.

«В этом направлении отмечено, что мы не в полной мере используем свой потенциал. Также уделено особое внимание международным и региональным вопросам. Договорились о дальнейшем углублении взаимной интеграции между Казахстаном и Сербией. Мы рассматриваем Сербию в качестве важного, перспективного партнера в Юго-Восточной Европе», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.





