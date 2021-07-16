Казахстан и Румыния «сверили часы» на торгово-экономическом треке

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана в Румынии Нурбаха Рустемова с Министром экономики, предпринимательства и туризма, сопредседателем казахстанско-румынской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Клаудиу Нэсуи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Посол Н.Рустемов поздравил К.Нэсуи с назначением руководителем румынской части Межправительственной комиссии, пожелав ему успехов в должности Министра.

Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, повестку дня планируемой на сентябрь т.г. очередного заседания Межправительственной комиссии в г. Нур-Султане, перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с фокусом на открытие прямых авиарейсов между странами, а также вопрос диверсификации номенклатуры товаров в торговом направлении.

К.Нэсуи подчеркнул готовность развивать взаимовыгодное партнерство с казахстанской стороной и выразил намерение оказывать всяческую поддержку двусторонним проектам и бизнес-сообществу обеих стран.

В ходе встречи стороны отметили о важности проведения бизнес-форума в рамках заседания Межправительственной комиссии и раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Министр также выразил желание принять участие в культурно-гуманитарных мероприятиях Посольства в качестве сопредседателя Межправительственной комиссии.