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    17:48, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстан и Румыния «сверили часы» на торгово-экономическом треке

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    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана в Румынии Нурбаха Рустемова с Министром экономики, предпринимательства и туризма, сопредседателем казахстанско-румынской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Клаудиу Нэсуи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

    Посол Н.Рустемов поздравил К.Нэсуи с назначением руководителем румынской части Межправительственной комиссии, пожелав ему успехов в должности Министра.

    Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, повестку дня планируемой на сентябрь т.г. очередного заседания Межправительственной комиссии в г. Нур-Султане, перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с фокусом на открытие прямых авиарейсов между странами, а также вопрос диверсификации номенклатуры товаров в торговом направлении.

    К.Нэсуи подчеркнул готовность развивать взаимовыгодное партнерство с казахстанской стороной и выразил намерение оказывать всяческую поддержку двусторонним проектам и бизнес-сообществу обеих стран.

    В ходе встречи стороны отметили о важности проведения бизнес-форума в рамках заседания Межправительственной комиссии и раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    Министр также выразил желание принять участие в культурно-гуманитарных мероприятиях Посольства в качестве сопредседателя Межправительственной комиссии.


    Теги:
    Румыния Сотрудничество Международная деятельность МИД РК Экономика Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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