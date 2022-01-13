Казахстан и Россия ввели взаимные временные ограничения на экспорт сельхозпродукции из-за вспышки ящура в Оренбургской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства доводит до сведения, что в результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации, 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Вмести с этим, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации с 12 января 2022 года из принципа предосторожности были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к ящуру живых животных, продукции, сырья животного происхождения и кормов, за исключением товаров прошедших термическую обработку с территории Республики Казахстан.

Учитывая непосредственную близость зарегистрированного очага ящура в РФ к государственной границе, Министерством сельского хозяйства Казахстана создана рабочая группа для проведения эпизоотического мониторинга на приграничной территории. Рабочей группой в регионах проводится отбор проб для последующих лабораторных исследований в Национальном референтном центре по ветеринарии.

По итогам и результатам проведенной работы ветеринарной службой РК будут приняты соответствующие меры.