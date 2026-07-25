Казахстан и Россия реализовали 122 совместных промышленных проекта на $22,4 млрд

Вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков принял участие в панельной сессии «Промышленная кооперация как фактор устойчивого развития России и Казахстана», состоявшейся в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе выступления представлены актуальные показатели казахстанско-российского промышленного сотрудничества, информация о совместных инвестиционных проектах, мерах государственной поддержки инвесторов и механизмах развития промышленной кооперации.

Россия входит в тройку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По итогам 2025 года объем прямых российских инвестиций составил 2,9 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года достиг порядка 29 млрд долларов.

Портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, предусматривающих создание порядка 60 тыс. рабочих мест. Из них 122 проекта общей стоимостью 22,4 млрд долларов уже реализованы.

Также рассмотрены действующие меры государственной поддержки инвесторов, включая возможности специальных экономических и индустриальных зон, а также механизм финансирования кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России стартовал в Омске.