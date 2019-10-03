Казахстан и Россия поднимут планку сотрудничества на новый уровень - Касым-Жомарт Токаев

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Россия поднимут планку межгосударственного сотрудничества на новый уровень, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в Сочи в ходе двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».





Поприветствовав К. Токаева в Сочи, российский Президент отметил, что на днях прошла плодотворная работа в рамках ЕАЭС.

«На нашу с вами долю выпало принимать решения по поддержке и дальнейшему развитию этого объединения. Но, опираясь на наши возможности, на уровень доверия, который, безусловно, является абсолютно уникальным, мы смогли договориться по всем вопросам», - сказал В. Путин.

«Ну а что касается двусторонней повестки, мы регулярно имеем возможность с вами обсуждать двустороннюю повестку дня. Все так развивается успешно, практически по всем направлением и товарооборот достойный, у нас есть очень хороший план дальнейшего развития, есть и совместные проекты в области сотрудничества, и традиционные, и высокотехнологичные отрасли. В общем, нам нужно держать руку на пульсе и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом и министерском уровне, что мы с вами постоянно и делаем», ­- добавил Президент России.

Президент Казахстана К. Токаев выразил благодарность за приглашение посетить Сочи, отметив, что это его первый визит в этот город. При этом было подчеркнуто, что благодаря усилиям В. Путина построен новый город, который удобен для проживания и для отдыха.

Касательно сотрудничества между Казахстаном и Россией К. Токаев отметил, что в темп и содержание, которые были заложены Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом России Владимиром Путиным «выдерживаются и сохраняются».

«Остается лишь наполнять новым содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте. И конечно же, решать те вопросы, которые появляются или все же остались», - отметил Глава государства.

«Думаю, что мы поднимем планку нашего сотрудничества, которое, по сути, является стратегическим партнерством и союзничеством на новый уровень, - заявил К. Токаев. - У нас есть полное взаимопонимание. Это показали результаты последнего саммита ЕАЭС в Ереване. Конечно же, было нелегко, поскольку в любой организации, даже в интеграционной, возникают вопросы, которые требуют детального обсуждения и дискуссии. Но мы принимаем общие решения».