Казахстан и Россия обсудили подготовку к борьбе с саранчой на приграничных территориях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства сельского хозяйства Казахстана и РФ провели совещание по вопросам борьбы с саранчовыми вредителями на приграничных территориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Ежегодное совещание специалистов ведомств двух стран в текущем году прошло в режиме видеоконференцсвязи. Стороны обменялись информацией планируемых мероприятиях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в данном направлении.

Председатель Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс проинформировал российских коллег о том, что в 2020 году в Казахстане обработки против стадных саранчовых проведены на 515 тыс. га, а в текущем году распространение вредителей ожидается на 640 тыс. га.

Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой выделено 2 млрд тенге. Этих средств достаточно, чтобы закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь.

Сейчас Комитета государственной инспекции в АПК завершает подготовительные мероприятия для своевременного начала работ по выявлению очагов распространения вредителей и проведению химобработок.

Стоит отметить, что в 2021 году в Российской Федерации прогнозируется проведение защитных обработок против саранчовых вредителей почти на 590 тыс. га.

По итогам онлайн-совещания подписан план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Казахстан на 2021 год.