Казахстан и Россия обсудили подготовку к борьбе с саранчой на приграничных территориях
Ежегодное совещание специалистов ведомств двух стран в текущем году прошло в режиме видеоконференцсвязи. Стороны обменялись информацией планируемых мероприятиях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в данном направлении.
Председатель Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс проинформировал российских коллег о том, что в 2020 году в Казахстане обработки против стадных саранчовых проведены на 515 тыс. га, а в текущем году распространение вредителей ожидается на 640 тыс. га.
Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой выделено 2 млрд тенге. Этих средств достаточно, чтобы закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь.
Сейчас Комитета государственной инспекции в АПК завершает подготовительные мероприятия для своевременного начала работ по выявлению очагов распространения вредителей и проведению химобработок.
Стоит отметить, что в 2021 году в Российской Федерации прогнозируется проведение защитных обработок против саранчовых вредителей почти на 590 тыс. га.
По итогам онлайн-совещания подписан план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Казахстан на 2021 год.