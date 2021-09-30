Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал к необходимости совместного решения экологических проблем Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема сегодняшнего заседания – сотрудничество в области экологии и зеленого роста. Действительно, это тема приобретает важный и неотложный характер. Как вы знаете, Казахстан реализовал ряд крупных международных инициатив по улучшению экологической ситуации не только в Казахстане, но и во всем регионе», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

По словам Президента, это закрытие крупнейшего в мире ядерного в мире ядерного полигона, реализация масштабных программ по спасению Аральского моря и сохранению Каспия.

«К вопросам экологии и сохранения биоразнообразия мы относимся очень серьезно. Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы – это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по сути, являются общими для двух государств», - отметил Глава государства.

«Для их решения правительствами подписаны семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования и охраны трансграничных объектов. Соглашения планомерно реализуются, однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться. Ее решение требует активизации совместных усилия на международном уровне», - заключил К. Токаев.



