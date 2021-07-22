Казахстан и Россия будут совместно производить новый универсальный самолет

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Россия подписали контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию многоцелевого самолета «Байкал», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор казахстанской авиационной индустрии Данияр Амангильдин и генеральный директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха. Мероприятие прошло на полях Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Подписание данного соглашения, в первую очередь, является шагом, демонстрирующим намерение Казахстана развивать авиационную отрасль совместно с Россией. То технологическое развитие, которое получила республика за последние годы, позволяет нам претендовать на определенную роль внесения собственного вклада в данный проект», - отметил Д. Амангильлин, выразив надежду, что стоимость проекта будет увеличиваться в будущем.

В свою очередь В. Бадеха сообщил, что «Байкал» - это новый универсальный региональный самолет, предназначенный для работы на местных линиях, вдали от центральных городов».

«Это «маршрутка», автобус для пассажирских перевозок и перевозки грузов, это можно сказать, трактор. Мы не скрываем, что он должен заменить старый, добрый Ан-2 (прим.- известный в обиходе как «Кукурузник»), - сказал он. – Мы приветствуем казахстанских партнеров в этом проекте. Очень важно не только рассматривать Казахстан как рынок, но и как партнера, обладающего индустриальным, научно-техническим заделом для того чтобы помочь нам реализовать этот проект».

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, казахстанская авиационная индустрия заинтересована в освоении новых направлений, имеющих конкретное практическое значение.

«Мы видим перспективы по рынку этого типа самолетов для региональных маршрутов и использования, как в МЧС, так и в сельском хозяйстве. Сегодня по этому типу самолетов у нас есть достаточно хорошая ниша», - отметил он.

Кроме того, на площадке авиасалона к разработкам казахстанских компаний проявил интерес Центральный аэрогидродинамического институт имени профессора Н.Е. Жуковского. В результате было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между ЦАГИ и ТОО «КАИ». Среди направлений совместной деятельности – участие в исследовательских проектах, разработках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летных тренажеров с использованием научно-испытательной базы ФГУП «ЦАГИ».

Также Национальная компания «Kazakhstan Gharysh Sapary» заключила соглашение с Центром авиационной науки о совместных российско-казахстанских программах в области космоса.

«Партнерские отношения с Казахстаном на настоящий момент являются одним из ключевых направлений международного взаимодействия России. В эту работу активно включается ЦАГИ, находя все новые возможности сотрудничества в сфере авиационно-космической науки и техники», – подчеркнул генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 работает в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Впервые, по приглашению российской стороны, Казахстан выступает в качестве страны-партнера выставочного мероприятия. Площадь казахстанского павильона составляет 750 кв. метров. Свою продукцию представили 11 предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Ранее на площадке МАКС-2021 впервые был представлен легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал». Крейсерская скорость турбовинтового самолёта составит 300 км/ч, максимальная дальность полёта – 3000 км, минимальная дистанция разбега с грунтовых полос – 220 м. Самолёт будет способен доставлять нагрузку в две тонны на расстояние не менее 1500 км. Заявляется, что его цена будет ниже на 30-50%, чем у зарубежных конкурентов.



