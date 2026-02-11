Казахстан и Перу договорились о взаимной правовой помощи и передаче осужденных

Как отмечается в заключениях Комитета Мажилиса, договоры были подписаны 23 октября 2024 года в Астане.

Основная цель договора о взаимной правовой помощи — повышение эффективности в предотвращении, расследовании, уголовном преследовании и пресечении преступности посредством взаимного сотрудничества сторон.

Соглашение предполагает реализацию ряда мер, включая предоставление информации, установление лиц, розыск, обыски и допросы, проведение экспертиз, предоставление доказательств и другие формы помощи, предусмотренные национальными законодательствами сторон.

Договор о передаче осужденных позволяет лицам, осужденным на территории одной из сторон, отбывать наказание на территории другой стороны.

Последний договор направлен на установление сотрудничества между сторонами в части выдачи любых лиц, находящихся на их территории, которые разыскиваются в целях уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

Документом предусматриваются конкретные основания для выдачи лиц и отказа в ней. Основным условием для выдачи является совершение уголовного преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон.

Выдача не осуществляется если преступление, за которое запрашивается выдача, рассматривается запрашиваемой стороной как преступление политического характера, а также если запрос о выдаче направлен в целях уголовного преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, национальности и другие основания.

Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц.