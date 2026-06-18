Казахстан и «панда-облигации»: какой эффект они оказывают на бюджет страны

Казахстан сделал новый шаг в развитии финансового сотрудничества с Китаем, впервые разместив государственные «панда-облигации» на внутреннем рынке КНР. Выход на один из крупнейших долговых рынков мира предоставляет нашей стране доступ к новому сегменту инвесторов и расширяет возможности диверсификации внешних заимствований. Что это означает для экономики Казахстана и как оценивают дебютное размещение эксперты — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Пекине.

Что такое «панда-облигации»

Панда-облигации — это долговые ценные бумаги, которые иностранные государства или компании выпускают на внутреннем финансовом рынке Китая и номинируют в китайских юанях. Они позволяют иностранным государственным учреждениям, международным институтам развития, зарубежным финансовым организациям и нефинансовым корпорациям привлекать капитал в китайских юанях, минуя привычные западные площадки.

История этого рынка началась в 2005 году с выпусков Азиатского банка развития и Международной финансовой корпорации Всемирного банка. Позже к ним присоединились Венгрия, Польша, Южная Корея, Египет, Филиппины и Пакистан. В июне список пополнят Бразилия и Индонезия.

Юаневый капитал также осваивают флагманы мирового бизнеса. Среди банков «пандами» пользуются Deutsche Bank, Crédit Agricole, Morgan Stanley и BNP Paribas. Из нефинансового сектора на китайском рынке закрепились индустриальные гиганты, включая Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, BASF, Bayer и Suzano S.A.

Растущий интерес иностранных заемщиков к долговому рынку Китая обусловлен возможностью привлекать капитал по ставкам, которые зачастую оказываются ниже, чем на многих западных рынках. Это в сочетании со стремлением государств и компаний диверсифицировать источники финансирования превращает «панда-облигации» в заметную альтернативу традиционным инструментам заимствования.

Параметры казахстанских размещений

В апреле АО «ФНБ «Самрук-Қазына» впервые разместил трехлетние «панда-облигации» на сумму 3 млрд юаней (около $440 млн) под 2,18% годовых. Сделка стала знаковым событием как для эмитента, так и для рынков капитала Центральной Азии.

Спустя месяц, в мае, Министерство финансов РК также осуществило дебютный выпуск «панда-облигаций». Объем размещения составил 3,4 млрд юаней (около $500 млн) со сроком обращения 3 года и минимальной купонной ставкой в 1,9% годовых.

— Рекордно низкая купонная ставка является результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе Главы государства, — говорится в сообщении Минфина РК.

С точки зрения номинальной стоимости заимствований китайский долговой рынок выглядит привлекательнее традиционных площадок. Так, в октябре 2025 года Минфин РК разместил пятилетние суверенные еврооблигации объемом $1,5 млрд под 4,412% годовых, тогда как ставка по «панда-облигациям» составила 1,9%.

Однако купонная ставка отражает лишь номинальную стоимость заимствования. Итоговые расходы зависят от динамики курса юаня к тенге и доллару, а также от стоимости инструментов хеджирования валютных рисков. Поэтому прямое сравнение ставок по еврооблигациям и «панда-облигациям» имеет ограничения.

Тем не менее низкие процентные ставки в КНР делают юаневые заимствования привлекательным инструментом диверсификации долгового портфеля. Сдвиг в сторону юаня укладывается в долгосрочную стратегию профильного ведомства по расширению источников внешнего финансирования и оптимизации стоимости обслуживания обязательств.

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Несмотря на расширение внешних заимствований, долговая нагрузка Казахстана остается в безопасной зоне, составляя около 20% ВВП при законодательном лимите в 32%.

На что потратят миллиарды юаней

В Министерстве финансов РК в ответ на запрос агентства Kazinform пояснили, что привлеченные 3,4 млрд юаней направят на финансирование дефицита республиканского бюджета.

Финансирование дефицита бюджета фактически означает обеспечение исполнения государственных обязательств и реализацию запланированных бюджетных программ. Поскольку средства поступают в республиканский бюджет, они будут использоваться в рамках общего финансирования государственных расходов, включая социальные, инфраструктурные и иные обязательства.

В свою очередь, в АО «ФНБ «Самрук-Қазына» сообщили агентству Kazinform, что привлечение средств на более выгодных условиях позволяет финансировать стратегические проекты дешевле и снижать нагрузку на бюджет и тарифы.

— Все средства будут полностью направлены на инвестпроекты группы Фонда, включая строительство железнодорожной линии «Бахты-Аягоз», закупку морских судов для Транскаспийского маршрута, модернизацию Алматинской ТЭЦ-2, расширение сетей Казахтелекома, повышение доступности связи и цифровых услуг для населения, — ответили в «Самрук-Қазына».

Валютные риски и механизмы защиты

Когда государство или организация привлекают внешние заимствования, один из главных вопросов заключается в том, как учесть валютные риски и какие механизмы защиты заложить в стратегию.

В АО «ФНБ Самрук-Қазына» отметили, что валютные риски по «панда-облигациям» учитываются и находятся под постоянным контролем.

— По большинству инвестпроектов подрядчиками выступают китайские компании, а закупки оборудования и работ оплачиваются в юанях. Привлекая средства в юанях и расходуя их в юанях, мы снижаем потребность в конвертации и связанные с ней курсовые риски на этапе реализации. Таким образом средства расходуются эффективно, а валютные риски минимизируются, — сообщили в фонде.

Вместе с тем полностью устранить валютный риск невозможно, поскольку обслуживание и погашение долга осуществляются на протяжении всего срока обращения облигаций.

— Валютный риск управляется рыночными инструментами, включая валютные свопы, а также за счет диверсификации валютной структуры заимствований Фонда. Юаневые обязательства сопоставлены по срокам с долгосрочными инфраструктурными активами, а дополнительным фактором устойчивости выступает развитое сотрудничество между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая. При этом стоимость заимствования в юанях заметно ниже, чем в долларах или тенге, поэтому даже с учетом расходов на хеджирование итоговая стоимость привлечения остается выгодной, — заявили в нацкомпании.

Коллаж: Kazinform / ИИ

Мнение специалистов

Председатель правления AIX Асель Мукажанова рассматривает выход на внутренний рынок КНР как важный стратегический этап для Казахстана.

— Этот шаг не только диверсифицирует нашу инвесторскую базу, но и позволяет воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой и поддерживающими рыночными условиями. Сделка повышает гибкость финансирования, усиливает нашу международную узнаваемость и способствует формированию устойчивой и сбалансированной финансовой структуры, открывая доступ к глубоким и диверсифицированным источникам капитала, — отмечает она.

Глава АО «ФНК «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов подчеркивает практический эффект размещения.

По его словам, первый выход на внутренний рынок Китая продемонстрировал высокий уровень доверия инвесторов к финансовой устойчивости фонда и одновременно позволил привлечь финансирование на выгодных условиях для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Главный экономист China Citic Bank International Аллен Дин обращает внимание на глобальные факторы роста рынка «панда-облигаций».

По его оценке, интерес иностранных заемщиков стимулируют низкие процентные ставки в Китае, последовательное открытие финансового сектора страны и расширение международного использования юаня.

Схожую позицию занимает аналитик рейтингового агентства CSPI Ratings Лян Хуасинь. Он считает, что разница в процентных ставках между юанем и долларом, а также постепенное упрощение правил трансграничного использования китайской валюты существенно повысили привлекательность «панда-облигаций» для глобальных эмитентов.

Новый вектор Казахстана на карте глобального капитала

Дебют Казахстана на рынке «панда-облигаций» знаменует важный этап в развитии национальной долговой политики. Выход на внутренний финансовый рынок Китая открыл стране доступ к новому источнику капитала в условиях высокой стоимости заимствований на многих традиционных площадках.

Диверсификация долгового портфеля за счет юаня расширяет возможности государства по привлечению финансирования и снижает концентрацию заимствований в ограниченном наборе валют и рынков.

Экономический эффект от размещений не ограничивается более низкими процентными ставками. Для корпоративных заемщиков важным преимуществом становится возможность финансировать инфраструктурные проекты непосредственно в валюте поставщиков оборудования и услуг, сокращая конверсионные издержки и часть валютных рисков.

Помимо привлечения относительно дешевого финансирования, дебют на рынке «панда-облигаций» укрепляет присутствие Казахстана в азиатской финансовой архитектуре и создает основу для дальнейшего выхода на китайский рынок капитала как государственных, так и корпоративных заемщиков.