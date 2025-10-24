РУ
    11:53, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Пакистан объединят силы против терроризма и наркопреступлений

    На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления Правительства РК «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Документ разработало Министерство внутренних дел РК. Заключение Соглашения создаст правовую основу для сотрудничества с Правительством Исламской Республики в сфере борьбы с преступностью.

    Проект предусматривает обмен информацией, совместные меры против терроризма, наркопреступности, торговли людьми, киберпреступлений и других видов преступности. Сотрудничество включает обмен опытом, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь в расследованиях.

    Постановление находится на публичном обсуждении до 27 октября.

    Ранее депутаты Мажилиса приняли проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью».

     

    МВД РК Казахстан Соглашение Пакистан
