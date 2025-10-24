Казахстан и Пакистан объединят силы против терроризма и наркопреступлений

Документ разработало Министерство внутренних дел РК. Заключение Соглашения создаст правовую основу для сотрудничества с Правительством Исламской Республики в сфере борьбы с преступностью.

Проект предусматривает обмен информацией, совместные меры против терроризма, наркопреступности, торговли людьми, киберпреступлений и других видов преступности. Сотрудничество включает обмен опытом, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь в расследованиях.

Постановление находится на публичном обсуждении до 27 октября.

Ранее депутаты Мажилиса приняли проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью».