Казахстан и Пакистан будут совместно готовить врачей и медсестер по международным стандартам

При поддержке Министерства здравоохранения РК Медицинский университет Астана и Пакистанский фонд целевого финансирования образования (PAK-EEF) подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит готовить будущих врачей и медицинских сестер по международным стандартам, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О новых перспективах сотрудничества министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова заявила на встрече с Государственным министром федерального образования и профессионального обучения Исламской Республики Пакистан Ваджихой Камар.

— Мы рассматриваем международное сотрудничество как один из важнейших инструментов подготовки специалистов нового поколения. Сегодня казахстанские медицинские университеты активно интегрируются в мировое образовательное пространство, развивают научное сотрудничество и реализуют совместные проекты с ведущими зарубежными вузами, — подчеркнула Акмарал Альназарова.



В ходе встречи было отмечено, что важным этапом развития двусторонних отношений стало решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о предоставлении гуманитарного гранта Пакистанскому фонду целевого финансирования образования. Эта инициатива стала символом укрепления стратегического партнерства между двумя странами и открыла новые возможности для сотрудничества в сфере образования, науки и здравоохранения.

Фото: Минздрав РК

Сегодня Медицинский университет Астана уже взаимодействует с ведущими медицинскими университетами и клиниками Пакистана. Подписание меморандума с PAK-EEF позволит вывести это сотрудничество на новый уровень.



Документ предусматривает развитие программ подготовки врачей и медицинских сестер, академической мобильности студентов и преподавателей, обмен опытом между экспертами, проведение совместных научных исследований и повышение квалификации специалистов.

— Медицинский университет Астана обладает современной образовательной и клинической базой, сильным профессорско-преподавательским составом и большим опытом в реализации международных проектов. Это позволит готовить специалистов в соответствии с лучшими мировыми стандартами, — резюмировала Акмарал Альназарова.

Ранее сообщалось о том, что единую цифровую платформу для здравоохранения запустили в Казахстане.