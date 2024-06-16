Казахстан и ООН укрепляют экологическое сотрудничество

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин принял делегацию Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) во главе с Региональным директором и представителем ЮНЕП в Европе Арнольда Крайльхубера. Визит состоялся по инициативе ЮНЕП в рамках укрепления всестороннего сотрудничества с Казахстаном, передает агентство Kazinform.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по глобальной экологической повестке дня, где более подробно обсудили влияние изменения климата на устойчивое развитие Казахстана и стран Центральной Азии.

Акан Рахметуллин проинформировал о казахстанских инициативах в области экологии и устойчивого развития, включая проведение Регионального климатического саммита в 2026 году под эгидой ООН One Water Summit с французской стороной, а также запуск Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

— Наша страна привержена целям и задачам природоохранных конвенций ООН, и мы надеемся на реализацию прорывных зелёных проектов с ЮНЕП, — отметил казахстанский дипломат.

В свою очередь, Арнольд Крайльхубер высоко оценил активную экологическую позицию нашей страны, включая инициативу по проведению Регионального климатического саммита в 2026 году под эгидой ООН и выразил готовность ЮНЕП стать соорганизатором данного мероприятия.

— Казахстан является домом для нас, так как именно в Алматы находится наш Субрегиональный офис для Центральной Азии, поэтому мы высоко ценим сотрудничество с вашей страной в экологической и климатической областях, — заявил представитель ООН.

А.Крайльхубер поделился о планах по укреплению потенциала Субрегионального офиса ЮНЕП в Алматы и о будущих проектах агентства ООН в Казахстане и странах Центральной Азии.

В заключение, стороны договорились планомерно продвигать общие проекты и наметили шаги по дальнейшей их реализации.