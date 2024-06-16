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    00:50, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан и ООН укрепляют экологическое сотрудничество

    ООН БҰҰ
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин принял делегацию Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) во главе с Региональным директором и представителем ЮНЕП в Европе Арнольда Крайльхубера. Визит состоялся по инициативе ЮНЕП в рамках укрепления всестороннего сотрудничества с Казахстаном, передает агентство Kazinform.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по глобальной экологической повестке дня, где более подробно обсудили влияние изменения климата на устойчивое развитие Казахстана и стран Центральной Азии.

    Акан Рахметуллин проинформировал о казахстанских инициативах в области экологии и устойчивого развития, включая проведение Регионального климатического саммита в 2026 году под эгидой ООН One Water Summit с французской стороной, а также запуск Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

    — Наша страна привержена целям и задачам природоохранных конвенций ООН, и мы надеемся на реализацию прорывных зелёных проектов с ЮНЕП, — отметил казахстанский дипломат.

    В свою очередь, Арнольд Крайльхубер высоко оценил активную экологическую позицию нашей страны, включая инициативу по проведению Регионального климатического саммита в 2026 году под эгидой ООН и выразил готовность ЮНЕП стать соорганизатором данного мероприятия.

    — Казахстан является домом для нас, так как именно в Алматы находится наш Субрегиональный офис для Центральной Азии, поэтому мы высоко ценим сотрудничество с вашей страной в экологической и климатической областях, — заявил представитель ООН.

    А.Крайльхубер поделился о планах по укреплению потенциала Субрегионального офиса ЮНЕП в Алматы и о будущих проектах агентства ООН в Казахстане и странах Центральной Азии.

    В заключение, стороны договорились планомерно продвигать общие проекты и наметили шаги по дальнейшей их реализации.

    Теги:
    ООН Сотрудничество Экология МИД РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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