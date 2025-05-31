Казахстан и Оман рассматривают создание транспортного коридора через Иран

Стороны отметили активное развитие казахстанско-оманских отношений в последние годы. Серик Жумангарин особо подчеркнул, что Казахстан рассматривает Султанат Оман как важного и надежного партнера на Ближнем Востоке.

Министр финансов Омана, в свою очередь, напомнил, что Оман был одним из первых инвесторов в экономику независимого Казахстана, начиная с 1992 года, когда принял участие в проекте по созданию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он подтвердил заинтересованность своей страны в развитии дальнейшего инвестиционного сотрудничества, а также выразил готовность принимать инвестиции из Казахстана.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам транспортно-логистического взаимодействия. С учетом стратегического географического положения Омана и его планов стать крупным логистическим хабом на Ближнем Востоке, казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность создания нового международного транспортного коридора «Казахстан — Оман» через территорию Ирана. В целях детальной проработки инициативы было предложено сформировать трехстороннюю рабочую группу с участием экспертов Казахстана, Омана и Ирана.

Кроме того, обсуждались перспективы совместной работы по наращиванию объемов транзитных перевозок и развитию инфраструктуры международного транспортного коридора «Север — Юг».

По данным Правительства, на сегодня совокупный объем инвестиций Омана в экономику Казахстана составляет $253 млн. При этом обе стороны отметили, что потенциал двустороннего партнерства значительно превышает этот показатель.

— Инициатива Оманского инвестиционного банка по созданию совместного инвестиционного фонда с капитализацией в $500 млн вызывает у нас большой интерес. Правительство Казахстана готово предоставить необходимые условия для привлечения новых инвесторов, включая налоговые преференции, доступ к индустриальным зонам и инфраструктурную поддержку, — подчеркнул Серик Жумангарин.

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в таких перспективных отраслях, как энергетика, горно-металлургическая промышленность, АПК, фармацевтика и торговля.

Фото: Правительство РК

Оманская сторона, со своей стороны, отметила высокий интерес к логистическому партнерству, подчеркнув, что инфраструктура султаната полностью готова к приему и перевалке больших грузов. Особо была выделена тема поставок казахстанского зерна: Оман выразил заинтересованность в поставках зерна в султанат и готовность стать распределительным хабом по его экспорту на Ближнем Востоке.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обсуждение инициатив на экспертном уровне и выразили обоюдную готовность к практическому сотрудничеству по всем затронутым направлениям.

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества.