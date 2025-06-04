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    00:59, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан и ОЭСР подписали соглашение о поддержке экономических реформ

    На полях Международного форума Астана (AIF) Правительство Республики Казахстан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали Соглашение о финансировании Евразийской программы конкурентоспособности, передает агентство Kazinform.

    Казахстан и ОЭСР подписали соглашение о поддержке экономических реформ
    Фото: UKIMET

    Соглашение закрепляет партнерство, направленное на экспертную поддержку и разработку эффективных экономических реформ. Евразийская программа конкурентоспособности станет катализатором для внедрения стандартов ОЭСР, совершенствования правовой и институциональной среды, а также повышения конкурентоспособности региона.

    Андреас Шааль, директор по глобальным связям и сотрудничеству ОЭСР, выразил благодарность Казахстану за значительный вклад в реализацию программы.

    — Мы высоко ценим стремление Казахстана к продвижению лучших мировых практик и созданию устойчивой экономической среды в Евразийском регионе,— отметил он.

    На панельной сессии Международного форума Астаны «Building Economic Resilience» эксперты ОЭСР особо подчеркнули успехи Казахстана в реформах государственного управления, цифровизации и внедрении инновационных технологий. Эти достижения подтверждаются высокими позициями страны в международных рейтингах, что укрепляет ее репутацию как лидера региона.

    Ранее о партнерстве и реализации программ с Казахстаном в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн.

    Теги:
    Казахстан Экономика Международный форум Астана
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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