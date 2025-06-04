Казахстан и ОЭСР подписали соглашение о поддержке экономических реформ

Соглашение закрепляет партнерство, направленное на экспертную поддержку и разработку эффективных экономических реформ. Евразийская программа конкурентоспособности станет катализатором для внедрения стандартов ОЭСР, совершенствования правовой и институциональной среды, а также повышения конкурентоспособности региона.

Андреас Шааль, директор по глобальным связям и сотрудничеству ОЭСР, выразил благодарность Казахстану за значительный вклад в реализацию программы.

— Мы высоко ценим стремление Казахстана к продвижению лучших мировых практик и созданию устойчивой экономической среды в Евразийском регионе,— отметил он.

На панельной сессии Международного форума Астаны «Building Economic Resilience» эксперты ОЭСР особо подчеркнули успехи Казахстана в реформах государственного управления, цифровизации и внедрении инновационных технологий. Эти достижения подтверждаются высокими позициями страны в международных рейтингах, что укрепляет ее репутацию как лидера региона.

Ранее о партнерстве и реализации программ с Казахстаном в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн.