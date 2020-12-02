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Казахстан и ОАЭ предоставят друг другу земельные участки для строительства зданий посольств

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
2 Декабря 2020, 12:48
Казахстан и ОАЭ предоставят друг другу земельные участки для строительства зданий посольств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона ««О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект, цель соглашения – обеспечить правовую основу для обмена земельными участками, нужными для постройки посольских зданий Казахстана в Эмиратах, и посольских зданий ОАЭ в Казахстане.

Министр сообщил, что, в соответствии с соглашением, в столице ОАЭ городе Абу-Даби будет предоставлен казахстанской стороне земельный участок площадью 1,2 га, а ОАЭ получит в столице РК городе Нур-Султане участок площадью 2,6 га.

По словам М. Тлеуберди, ратификация соглашения, заключенного 18 января 2017 года в Абу-Даби, важна для дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.


Внешняя политика Казахстана   Мажилис   Строительство   Арабские эмираты  
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