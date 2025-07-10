Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике

Центральной темой переговоров стал ход реализации флагманского совместного проекта — строительства ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области с участием ведущей эмиратской компании Masdar.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что Правительство Казахстана оказывает и будет оказывать всестороннюю поддержку этому стратегическому проекту, который пользуется беспрецедентными преференциями. В качестве примера был отмечен факт ратификации межправительственного соглашения по проекту в кратчайшие сроки, что является наглядным свидетельством приверженности казахстанской стороны своим обязательствам.

Сухейль аль-Мазруи, в свою очередь, выразил благодарность за созданные благоприятные условия и подтвердил намерение компании Masdar реализовать проект в соответствии с утвержденным графиком.

— Наше партнерство с ОАЭ и конкретно с компанией Masdar — это история большого успеха и доверия. Данный проект является крупнейшим в сфере ВИЭ в нашем регионе и закладывает основу для дальнейшего углубления сотрудничества в «зеленой» энергетике. Мы рассматриваем ОАЭ как нашего ключевого стратегического союзника в достижении целей по декарбонизации экономики, — заявил Ерлан Аккенженов.

Напомним, в ходе официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль-Нахайяна в Астану Казахстан и ОАЭ обменялись документами о сотрудничестве.