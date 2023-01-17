Казахстан и ОАЭ подписали ряд документов

17 Января 2023, 16:22

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Список подписанных документов:

1. Совместная декларация между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов;

3. Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar;

4. Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports;

6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Abu Dhabi Ports Group;

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов;

8. Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;

9. Соглашение между архивом Президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.

Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Фото: akorda.kz