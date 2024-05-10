Казахстан и Нидерланды подписали 9 коммерческих соглашений

Казахстан и Нидерланды подписали девять коммерческих соглашений, направленных на развитие двусторонних отношений в таких сферах, как агропромышленный комплекс, здравоохранение, экология, транспорт и логистика, передает корреспондент агентства Kazinform.

Церемония подписания коммерческих документов прошла в Астане при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Казахстане и АО «НК «KAZAKH INVEST».

В частности, Министерство сельского хозяйства РК и нидерландская компания «VISCON» подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта по строительству автоматизированного центра по производству посадочного материала (свободного от вирусов) с использованием искусственного интеллекта.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Проект будет содействовать в улучшении устойчивости, качества и урожайности культурных растений, и обеспечении продовольственной безопасности.

В рамках проекта будут использоваться технологии ИИ и методы культивирования in vitro.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Проект планируется реализовать в период с 2024–2026 годов с производством 12 млн саженцев в год.

Кроме этого, МСХ РК подписало документ по совершенствованию ветеринарной системы в Казахстане с «Royal GD». Проект подразумевает модернизацию ветеринарной системы МСХ РК, что в свою очередь позволит обеспечить контроль качества животноводческой продукций согласно международным стандартам и создаст условия для экспорта отечественных продуктов на западные рынки.

Меморандум о сотрудничестве в сфере производства медицинских аппаратов на территории РК был подписан между Министерством здравоохранения РК и «Royal Philips». В рамках проекта нидерландская компания планирует локализовать производство портативных ультразвуковых аппаратов Philips в Казахстане.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Помимо этого, были подписаны следующие соглашения:

Меморандум между Комитетом государственной инспекции в АПК МСХ РК и Naktuinbouw по совершенствованию фитосанитарной системы и взаимной поддержки по вступлению в UPOV;

Меморандум о реализации проекта по производству карбоновых кредитов в Кызылординской области между Акиматом Кызылординской обл., Фондом биоразнообразия Казахстана и компанией «DGB»;

Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Кызылординской Области и «Spectator Ehealth Holding B.V.» по реализации проекта в сфере телемедицины;

Меморандум по сотрудничеству между АО «Центр Международных Программ» и Эрасмусским Медицинским Центром по выделению спецализированных грантов;

Меморандум о развитии рыбного хозяйства между Комитетом рыбного хозяйства МСХ РК и компанией «Alltech Coppens».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Такие соглашения свидетельствуют о том, что политическое и экономическое сотрудничество между Казахстаном и Нидерландами расширяется. И я надеюсь, что в дальнейшем мы будем также видеть этот рост, — прокомментировал посол Нидерландов в РК Нико Схермерс.