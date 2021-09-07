Казахстан и Монголия продолжат конструктивно сотрудничать на международной арене

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - – Состоялась встреча Посла Казахстана Жалгаса Адилбаева с Советником Президента Монголии по внешней политике Эрдэнэцогтом Одбаяром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В ходе встречи казахстанский дипломат ознакомил собеседника с основным содержанием Послания Президента Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», подчеркнув, что Глава государства выступил с рядом инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности систем здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

Кроме того, стороны обстоятельно обсудили широкий спектр международных тем. В центре внимания находилась тематика взаимодействия Казахстана и Монголии в рамках таких международных организаций, как ООН, СВМДА и МАГАТЭ.

Кроме того, монгольской стороной предложено расширить и укрепить двустороннее сотрудничество в области медицинской дипломатии путем обмена исследовательскими данными и проработки новых совместных проектов.

По итогам встречи был подтверждён настрой сторон на дальнейшее поддержание и развитие конструктивных контактов.