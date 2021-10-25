Казахстан и Монголия обсудили вопросы взаимодействия в сфере АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с монгольской делегацией во главе с председателем Постоянного комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству, депутатом Великого Государственного Хурала Монголии Хаянгаа Болорчулуун. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава ведомства отметил, что Казахстан и Монголия обладают огромным потенциалом для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Создание совместных предприятий, налаживание взаимных поставок сельскохозяйственной продукции могли бы стать сферами долгосрочного торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Монголией» - сказал министр.

По итогам семи месяцев этого года товарооборот продукции АПК между странами составил 7,2 млн долларов.

«Наряду с этим считаю, что потенциал развития торговли между нашими странами имеет большие перспективы дальнейшего наращивания», - сказал глава ведомства.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между странами в области ветеринарии, обсудили экспорт мяса и скота в Казахстан, сотрудничество научно-исследовательских институтов растениеводства.

По итогам встречи стороны договорились продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру вопросов в сфере АПК, а также договорились создать в ближайшее время рабочую группу в сфере сельского хозяйстве на уровне заместителей министров.