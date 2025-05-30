Казахстан и Meta объединят усилия в борьбе против мошенников

По ее словам, Минкультуры ведет диалог со всеми администраторами социальных сетей, в том числе и компанией Meta.

- У нас выстроились хорошие взаимоотношения. Они прекрасно помогают нам в удалении и нераспространении противоправного контента. Но другой вопрос - вы сами видите, участились случаи распространения мошеннической рекламы, где задействованы государственные деятели, селебрити, масштабы очень большие. Это интересует и волнует не только наше министерство, но и, собственно, Meta корпорацию, - отметила Аида Балаева.

По ее словам, стороны решили создать совместную рабочую группу, которая рассмотрит вопросы технического регулирования.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с директором по государственной политике Meta Саримом Али Азизом в Астане.