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    12:06, 30 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Meta объединят усилия в борьбе против мошенников

    Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Акорды раскрыла подробности сотрудничества с компаний Meta, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    По ее словам, Минкультуры ведет диалог со всеми администраторами социальных сетей, в том числе и компанией Meta.

    - У нас выстроились хорошие взаимоотношения. Они прекрасно помогают нам в удалении и нераспространении противоправного контента. Но другой вопрос - вы сами видите, участились случаи распространения мошеннической рекламы, где задействованы государственные деятели, селебрити, масштабы очень большие. Это интересует и волнует не только наше министерство, но и, собственно, Meta корпорацию, - отметила Аида Балаева.

    По ее словам, стороны решили создать совместную рабочую группу, которая рассмотрит вопросы технического регулирования.

    Ранее сообщалось, что министр культуры и информации Аида Балаева провела встречу с директором по государственной политике Meta Саримом Али Азизом в Астане.

    Теги:
    Мошенничество Аида Балаева Минкультуры и информации Интернет-мошенничество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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