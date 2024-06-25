Казахстан и Мальта намерены активизировать сотрудничество в сфере туризма и морской логистики

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу встретился с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иэнам Борчей, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Наша страна добилась значительных демократических достижений и находится на пути создания «Справедливого Казахстана». Мы считаем сегодняшний визит ярким знаком поддержки фундаментальных политических, социально-экономических реформ под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мальта имеет прочную основу, сильную экономику и широко признанную репутацию на международной арене и является важным и надежным партнером Казахстана. 31 год назад между нашими странами были установлены дипломатические отношения. В последнее время политический диалог между Астаной и Валлеттой развивается быстрыми темпами, - сказал Мурат Нуртлеу по итогам встречи.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что потенциал для экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между нашими государствами является огромным, в частности, казахстанско-мальтийский товарооборот за последние годы составил 250 млн долларов.

- В целях полного использования нашего торгово-экономического потенциала мы договорились с министром Борчей активизировать работу в таких перспективных отраслях как туризм, переработка геологоразведка и морская логистика. Отдельно мы остановились на вопросе упрощения визового режима ЕС для граждан Казахстана. На наш взгляд, положительное решение этого вопроса способствовало бы активному развитию многосторонних связей, - заявил Мурат Нуртлеу.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В ходе встречи между сторонами также состоялся всесторонний обмен мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня.