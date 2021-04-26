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Казахстан и Кыргызстан согласовали режимы работ водохранилищ и подачу воды на реках Шу и Талас

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2021, 13:05
Казахстан и Кыргызстан согласовали режимы работ водохранилищ и подачу воды на реках Шу и Талас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи состоялось 28-ое заседание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Казахстанскую часть комиссии возглавил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов, кыргызскую часть – заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики Абдыбай Джайлообаев.

В работе комиссии также приняли участие представители министерств экологии, геологии и природных ресурсов, иностранных дел, акимата Жамбылской области, водохозяйственных учреждений и организаций.

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По итогам заседания комиссией согласованы режимы работ водохранилищ на реках Шу и Талас и утверждены графики подачи воды по межгосударственным каналам на вегетационный период 2021 года.
Кроме того, были утверждены виды и объемы ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах межгосударственного пользования.
Комиссия также утвердила Стратегическую программу действий для бассейнов рек Шу и Талас, в рамках которой будут реализованы мероприятия по укреплению водного сотрудничества при поддержке международных финансовых организаций.
Отметим, следующее заседание комиссии пройдет в четвертом квартале текущего года в городе Бишкеке.

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