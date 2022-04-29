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Казахстан и Кыргызстан намерены довести уровень взаимной торговли до $2 млрд

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Апреля 2022, 18:45
Казахстан и Кыргызстан намерены довести уровень взаимной торговли до $2 млрд

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ –В Бишкеке состоялось 10-е заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и Председателя Кабинета министров КР Акылбека Жапарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Межправительственные переговоры прошли в узком и расширенном форматах, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической, промышленной и инвестиционной сферах. Поблагодарив кыргызскую сторону за теплый прием, Алихан Смаилов подчеркнул, что Кыргызстан является не только одним из основных торгово-экономических партнеров, но и братским государством, с которым Казахстан связывают традиционно дружеские отношения.

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Особое внимание глава Правительства Казахстана уделил вопросу наращивания товарооборота между двумя странами, который уже достиг отметки в $1 млрд.

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«Очевидно, что это не предел, и мы обладаем более значительным потенциалом. Теперь перед нами стоит новая задача – довести уровень взаимной торговли до $2 млрд», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По мнению Премьер-Министра РК, для достижения поставленной цели необходимо расширить товарную номенклатуру, активизировать работу по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов, а также усилить меры по борьбе с теневым товарооборотом.

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В свою очередь глава Кабинета министров КР Акылбек Жапаров выразил уверенность, что сложившиеся между двумя народами дружественные и братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, помогут вместе двигаться к общей цели – процветанию и повышению благосостояния наших народов.

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В завершение встречи стороны отметили плодотворный характер состоявшихся переговоров и выразили готовность продолжать активное межгосударственное взаимодействие в духе добрососедства и стратегического партнерства.

По итогам переговоров состоялось подписание Протокола 10-го заседания Межправительственного совета, а также соглашения об учреждении ООО «GFC Bishkek».

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Соглашение предусматривает создание совместной компании при участии Центра зеленых финансов МФЦА и партнеров от Кыргызстана – ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

Создание совместной компании нацелено на региональное продвижение Международного финансового центра «Астана» в Кыргызстане и Центрально-Азиатском регионе.


Правительство РК   Экономика   Кыргызстан   Сотрудничество  
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