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Казахстан и Кыргызстан намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов США

27 Ноября 2019 17:48
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Казахстан и Кыргызстан намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов США

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев намерен продолжить развитие всестороннего казахстанско-кыргызского взаимодействия. Об этом Глава государства заявил, выступая на 5-м заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подтверждением этому является подписанная нами сегодня совместная декларация. Сегодня у нас состоялись обстоятельные переговоры в узком формате. Мы также плодотворно провели очередное заседание Высшего межгосударственного совета с участием членов Правительств и глав регионов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства добавил, что обе делегации были представлены на самом высоком уровне.

«Внимание было уделено развитию торгово-экономических связей. С 2015 года, как вы знаете, мы начали работать в условиях евразийской интеграции. Членство в ЕАЭС открыло новые возможности для расширения наших экономических отношений. Двусторонний товарооборот с 2015 года по 2018 годы вырос на 30% и составил около 900 млн долларов. Сегодня наша страна является одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана, прочно занимая третью позицию после России и Китая. В свою очередь, Кыргызстан - это второй торговый партнер Казахстана среди стран Центральной Азии. Но мы понимаем, что это не предел. Наша ближайшая задача довести товарооборот до 1 млрд долларов США. В этой связи нами даны поручения по расширению номенклатуры двусторонней торговли и поиску новых рыночных ниш», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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