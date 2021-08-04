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Казахстан и Корея обсудили перспективы двустороннего партнерства

4 Августа 2021 22:05
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Казахстан и Корея обсудили перспективы двустороннего партнерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме видеоконференции состоялся 11-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Корея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

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Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев, корейскую – заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ё Сынг Бэ.

В рамках состоявшихся переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства. При этом, было отмечено поступательное развитие политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и гуманитарных контактов между двумя странами.

По итогам переговоров стороны подтвердили свою приверженность курсу на продолжение доверительного политического диалога и экономического сотрудничества.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Корея   #Сотрудничество  
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