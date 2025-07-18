Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере паралимпийского спорта

Возглавил китайскую делегацию заместитель председателя Китайской Федерации инвалидов Чэн Кай.

Цель визита — развитие международного сотрудничества, обмен опытом и передовыми практиками в области инклюзии и паралимпийского спорта.

Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

В рамках программы делегация посетила Паралимпийский тренировочный центр и ледовую арену «Тарлан», где прошли ознакомительные мероприятия и рабочие совещания между представителями двух стран.

В ходе переговоров обсуждены направления сотрудничества в сферах пара спорта, инклюзивного образования, занятости и медицинской реабилитации.

Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

- Для нас большая честь принимать делегацию Китайской Федерации инвалидов и Национального Паралимпийского Комитета Китая во главе с уважаемым господином Чэн Каем. Уверен, что этот визит станет важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества, обмену передовыми практиками и созданию новых возможностей для спортсменов с инвалидностью в наших странах, - подчеркнул значимость визита Президент Национального Паралимпийского Комитета Республики Казахстан Кайрат Боранбаев.

Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках международных инициатив и программ.

Также было отмечено, что в августе 2025 года Казахстан впервые примет Генеральную Ассамблею Азиатского Паралимпийского Комитета с участием 45 стран.

Ранее мы писали, что электронную очередь для установления инвалидности запустят в Казахстане.