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    16:42, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере паралимпийского спорта

    Национальный Паралимпийский Комитет Республики Казахстан принял с официальным визитом делегацию Китайской Федерации инвалидов и Национального Паралимпийского Комитета Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

    Возглавил китайскую делегацию заместитель председателя Китайской Федерации инвалидов Чэн Кай.

    Цель визита — развитие международного сотрудничества, обмен опытом и передовыми практиками в области инклюзии и паралимпийского спорта.

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    Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

    В рамках программы делегация посетила Паралимпийский тренировочный центр и ледовую арену «Тарлан», где прошли ознакомительные мероприятия и рабочие совещания между представителями двух стран.

    В ходе переговоров обсуждены направления сотрудничества в сферах пара спорта, инклюзивного образования, занятости и медицинской реабилитации.

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    Фото: Қарлығаш Қожабек / Kazinform

    - Для нас большая честь принимать делегацию Китайской Федерации инвалидов и Национального Паралимпийского Комитета Китая во главе с уважаемым господином Чэн Каем. Уверен, что этот визит станет важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества, обмену передовыми практиками и созданию новых возможностей для спортсменов с инвалидностью в наших странах, - подчеркнул значимость визита Президент Национального Паралимпийского Комитета Республики Казахстан Кайрат Боранбаев.

    Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках международных инициатив и программ.

    Также было отмечено, что в августе 2025 года Казахстан впервые примет Генеральную Ассамблею Азиатского Паралимпийского Комитета с участием 45 стран.

    Ранее мы писали, что электронную очередь для установления инвалидности запустят в Казахстане.

    Теги:
    Казахстан Китай Сотрудничество Параспорт
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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