Казахстан и Китай создадут совместный подкомитет по сельскому хозяйству

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Рабочий орган будет оперативно рассматривать актуальные вопросы АПК и эффективно развивать сотрудничество в отрасли между двумя странами. Об этом во время встречи с заместителем министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Ма Юсян сообщил глава Министерства сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время существуют барьеры для экспорта агропродукции в Китай, связанные с вводимыми ветеринарными ограничениями, а также различиями между казахстанскими и китайскими стандартами», - отметили в Минсельхозе РК.

Ранее в рамках визита в КНР Ербол Карашукеев предложил пересмотреть неэффективные торговые подходы и перейти к признанию регионализации двух стран по эпизоотической безопасности, не ограничивая экспорт со всей территорией. В частности министр заручился поддержкой руководства СУАР в данном вопросе.

Обращаясь к китайскому коллеге глава МСХ сообщил, что Всемирная организация здоровья животных признала 5 зон Казахстана (Восточно-Казахстанская, Алматинская, Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская, а также Жетысуская и Абайская области) благополучными по ящуру с применением вакцин. Он также отметил опыт стран Персидского залива, которые не закрывали экспорт мяса из вышеперечисленных регионов.

Министр выразил надежду, что в ближайшее время возобновятся поставки замороженного мяса в КНР, а также начнутся переговоры по рассмотрению ветеринарных требований и проектов протоколов на охлаждённую говядину, баранину, свинину, шкуры КРС и субпродукты.

Обсудили стороны также возобновление работы по согласованию требований по экспорту мяса птицы и птицеводческой продукции. За последний год в Казахстане отсутствовали вспышки заболевания птичьим гриппом. Страна является одной из немногих республик, где проводится вакцинация против этого вируса.

Еще одной темой, рассмотренной за столом переговоров, стал вопрос поставки Китаем лабораторного оборудования для Восточно-Казахстанской области. Ербол Карашукеев предложил китайской стороне рассмотреть возможность предоставить аналогичное оборудование и для других приграничных с КНР регионов Казахстана.

Также на повестке стоял вопрос предстоящего Саммита стран Центральной Азии и подписания ряда многосторонних документов.

В Минсельхозе РК отметили, что с начала года товарооборот продукции АПК между РК и КНР увеличился на 58% по сравнению аналогичным периодом годом ранее и составил 265,5 млн долларов.