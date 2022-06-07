Казахстан и Китай продолжат укреплять стратегическое взаимодоверие - глава МИД КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Китай будут наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только что состоялись практические плодотворные и содержательные переговоры с господином Тлеуберди. Мы едины в том, что казахстанско-китайская дружба не только имеет тысячелетние корни, но и базируется на 30-летнем сотрудничестве. На новом историческом старте мы будем на принципах добрососедства и дружбы, взаимовыгодного уважения, равенства и взаимного доверия углублять практическое сотрудничество, укреплять традиционную дружбу во имя следующего золотого тридцатилетия китайско-казахстанских отношений», - сказал Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что стороны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество.

«Будем неукоснительно укреплять стратегическое взаимодоверие. Стороны будут максимально использовать ведущую роль в формате на высшем уровне в укреплении контактов и сотрудничества на различных уровнях по линии различных ведомств, наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга в целях защиты развития китайско-казахстанских отношений», - подчеркнул Ван И.