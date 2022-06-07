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    14:01, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстан и Китай продолжат укреплять стратегическое взаимодоверие - глава МИД КНР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Китай будут наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только что состоялись практические плодотворные и содержательные переговоры с господином Тлеуберди. Мы едины в том, что казахстанско-китайская дружба не только имеет тысячелетние корни, но и базируется на 30-летнем сотрудничестве. На новом историческом старте мы будем на принципах добрососедства и дружбы, взаимовыгодного уважения, равенства и взаимного доверия углублять практическое сотрудничество, укреплять традиционную дружбу во имя следующего золотого тридцатилетия китайско-казахстанских отношений», - сказал Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что стороны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество.

    «Будем неукоснительно укреплять стратегическое взаимодоверие. Стороны будут максимально использовать ведущую роль в формате на высшем уровне в укреплении контактов и сотрудничества на различных уровнях по линии различных ведомств, наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга в целях защиты развития китайско-казахстанских отношений», - подчеркнул Ван И.


    Теги:
    Китай Международная деятельность РК МИД РК Сотрудничество Международная деятельность
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