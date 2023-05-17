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Казахстан и Китай придерживаются идентичных позиций по основным международным вопросам - Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 17:39
Казахстан и Китай придерживаются идентичных позиций по основным международным вопросам - Касым-Жомарт Токаев Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В данном контексте, хотел бы выразить поддержку Вашим программным международным инициативам в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации. Убежден, их реализация будет способствовать достижению стабильности, безопасности и доверия в мире, а также ускорит достижение Целей устойчивого развития», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


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