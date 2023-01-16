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Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов

16 Января 2023, 21:30
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев на встрече с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем предложил упростить визовый режим КНР для казахстанцев, а также увеличить частоту пассажирских авиарейсов между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем. В ходе встречи стороны обсудили весь спектр актуальных вопросов казахстанско-китайского сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития.

Особое внимание во время беседы уделили графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на высоком и высшем уровнях, а также взаимодействию двух стран в рамках многосторонних структур.

Шахрат Нурышев предложил китайской стороне активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР, в целях совершенствования договорно-правовой базы и придания дополнительного импульса казахстанско-китайским отношениям.

Особый акцент посол Казахстана сделал на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей, вопросах укрепления взаимодействия и тесной кооперации на пунктах пропуска казахстанско-китайской границы, восстановления количества пассажирских авиарейсов до «допандемийного» уровня и упрощения визового режима КНР для казахстанцев.

Ма Чжаосюй отметил важность поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию по ним. Он также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Китая готово к тесной кооперации с посольством РК в КНР в целях успешной организации запланированных в текущем году мероприятий.

В завершение встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по текущим и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.


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