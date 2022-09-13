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Казахстан и Китай должны реализовать социально значимые проекты - Си Цзиньпин

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Сентября 2022, 10:50
Казахстан и Китай должны реализовать социально значимые проекты - Си Цзиньпин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В следующем году исполнится десять лет инициативе совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» между Казахстаном и Китаем. Об этом сообщил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество. В следующем году исполнится ровно 10 лет инициативе совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути», выдвинутой мной в Казахстане. За этот отрезок времени инициатива «Один Пояс – один Путь» от теоретической разработки перешла к практической реализации», - отметил Си Цзиньпин.

По словам лидера КНР, инициатива «Один Пояс – один Путь» зарекомендовала себя как инклюзивная и открытая площадка международного сотрудничества, а также международное общественное благо, пользующееся всеобщей поддержкой мирового сообщества.

«В постковидный период наши страны должны дальше идти вперед в совместном строительстве ОПОП с целью упрощения инвестиционных и торговых процедур, раскрытия пропускных возможностей КПП и транзитных перевозок, культивирования новых точек роста в таких сферах, как искусственный интеллект, большие данные, цифровые финансы, электронная коммерция, зеленая энергетика. Мы должны реализовать социально значимые проекты с применением высоких стандартов на благо устойчивого развития, поднимать прагматическое сотрудничество на качественно новый уровень, способствовать практической реализации Инициативы по глобальному развитию и вносить наш общий вклад в восстановление мировой экономики», - считает Председатель КНР.


Экономика   Китай   Один пояс, один путь   Сотрудничество  
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