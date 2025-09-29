РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:03, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Кыргызстан обсудили использование водохозяйственных объектов

    26 сентября 2025 года в Бишкеке состоялось 36-е заседание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Кыргызстан обсудили использование водохозяйственных объектов
    Фото: Минводсельхозпром КР

    Казахстанскую делегацию возглавил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, кыргызскую делегацию представлял заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР - директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев.

    По данным Миниводсельхозпром КР, на встрече обсуждены вопросы сотрудничества в области использования водными ресурсами и эксплуатации водохозяйственных объектов, итоги вегетационного периода 2025 года в бассейнах рек Чу и Талас, информация о выполненных работах на объектах межгосударственного пользования в 2025 году.

    Напомним, в августе текущего года в Казахстане прошло 90-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии, на котором вице-премьер Канат Бозумбаев отметил, что прогнозируемое ухудшение климата и маловодье в следующие годы требуют от стран ЦА скоординированных действий и строгого соблюдения достигнутых договоренностей.

    Гульмира Абдрахманова
