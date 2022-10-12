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Казахстан и Катар предварительно договорились о поставках мяса

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Октября 2022, 10:40
Казахстан и Катар предварительно договорились о поставках мяса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил о планах в сфере торгово-экономического сотрудничества с Катаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку я являюсь сопредседателем казахстанско-катарской межправкомиссии, я внимательно изучал документы, которые подписывали мои предшественники. Есть неплохие наработки, в частности предварительная договоренность о поставке баранины, замороженного мяса, разведение на территории Казахстана коров молочного товарного направления», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Акорды.

Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.


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