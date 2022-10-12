12 Октября 2022, 16:15

Казахстан и Катар определили направления сотрудничества в сфере торговли и стандартизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Казахстан, заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин и министр торговли и индустрии Государства Катар Мохаммед бин Хамад Аль Тани подписали меморандум о взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Стороны закрепили намерения двух стран в оказании содействия развитию и укреплению сотрудничества в сфере торговли на взаимовыгодной и равноправной основе. В частности, документ определяет развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров и услуг, совершенствование торговой инфраструктуры, развитие биржевой торговли и электронной коммерции, содействие диалогу между государственным и частным секторами, а также сотрудничеству деловых кругов, ассоциаций и бизнес-ассоциаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«В качестве мер по наращиванию товарооборота считаем возможным провести диверсификацию структуры нашего экспорта. В среднесрочной перспективе можем нарастить экспорт казахстанской обработанной продукции в Катар на сумму до $250 млн, в том числе по сельскохозяйственным товарам до 68 млн. У нас есть положительный опыт поставок мяса и субпродуктов в Объединенные Арабские Эмираты. Мы готовы увеличить экспорт мяса и мясной продукции на рынок Катара», - отметил Серик Жумангарин.

Также, в целях укрепления сотрудничества в области стандартизации, оценки соответствия и метрологии на основе международных принципов и норм, между Министерством торговли и интеграции РК и Генеральной организацией по стандартизации Катара подписан меморандум о взаимопонимании.

Выстраивание в Казахстане новой системы инфраструктуры качества, основанной на международных стандартах и ориентированной на ведущие мировые рынки халяльной продукции, на сегодня является одной из важных задач в сфере торговли со странами ОАЭ.

В сентябре 2022 года «КазСтандарт» Министерства торговли и интеграции РК получил аккредитацию от Международного аккредитационного центра ОАЭ на проведение сертификации продукции халал. Это позволит реализовать экспортный потенциал Казахстана и поставлять безопасную и качественную продукцию на рынок стран Персидского залива.

Фото: primeminister.kz