Казахстан и Катар намерены расширить инвестиционное сотрудничество

ДОХА. КАЗИНФОРМ – В рамках участия в XX Дохийском международном форуме заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч с руководителями государственных органов и крупных компаний Государства Катар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время переговоров с министром индустрии и торговли Государства Катар – Сопредседателем Казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня шейхом Мухаммедом бин Хамадом Аль Тани стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития торгово-экономических связей и увеличения двустороннего торгового оборота между государствами. В данном контексте отмечена важность использования возможностей Межправительственной комиссии, следующее шестое заседание которой планируется провести в городе Дохе в текущем году.

Глава МИД РК заявил, что Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. «Между нашими странами установлен открытый и доверительный диалог на высшем политическом уровне. Уверены, что совместными усилиями мы поднимем наше сотрудничество на качественно новую ступень развития», - сказал М. Тлеуберди.

Стороны обсудили график совместных мероприятий, в том числе проведение казахстанско-катарского инвестиционного форума и Дня Катара в рамках Astana Financial Days в преддверии предстоящего в текущем году государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан.

Министр М. Тлеуберди также провел раздельные встречи с председателем правления Катарского инвестиционного фонда «Qatar Investment Authority» Мансуром Аль-Махмудом, председателем Ассоциации бизнесменов Катара, главой «Faisal Holding» шейхом Фейсалом бен Касимом Аль-Тани, председателем правления «Power International Holding» Мутазом Аль-Хайятом. В ходе этих встреч были обсуждены вопросы создания совместного инвестиционного фонда и реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере горнорудной промышленности, сельского хозяйства, медицины и туризма.