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    21:32, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Италия создадут инвестиционный фонд в АПК

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин встретился с основателем TRAMITE GROUP, полномочным представителем торгово-промышленной палаты Казахстан – Италия Джанантонио Траметом, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан и Италия обсуждают создание казахстанско-итальянского инвестиционного фонда в АПК
    Фото: Правительство РК

    В центре обсуждения на встрече с участием представителей Казахстана и Италии стала инициатива по созданию совместной системы поставок сельхозпродукции. Проект направлен на расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    Глава компании TRAMITE GROUP Джанантонио Трамет представил проект Итало-Казахстанского торгового консорциума и инвестиционного фонда, который будет зарегистрирован на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Предполагаемый стартовый капитал — 500 млн евро, а прогнозируемый годовой оборот — 1 млрд евро. 51% фонда будет принадлежать итальянским инвесторам и SIMEST, 49% — казахстанскому холдингу «Байтерек».

    Цель — построить логистическую и инвестиционную платформу для вывода казахстанской продукции на рынки Европы, Азии, США и других регионов. Поставки будут включать зерно, мясо, масла, бобовые, молочную продукцию, фрукты и овощи.

    TRAMITE GROUP также предложила инвестировать в агроинфраструктуру Казахстана и заключать долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Семь крупных итальянских пищевых брендов уже заинтересованы в открытии производств в РК.

    Особое внимание уделено проекту агропромышленного кластера в Шардаре (Туркестанская область), который реализует компания AGRIQA Азия. С 2024 по 2028 годы в кластер планируется инвестировать 200 млн евро. В рамках проекта построят теплицы, плодокомбинат, заводы по переработке сельхозпродукции и осваивают 8000 гектаров земель.

    Вице-премьер Серик Жумангарин заявил о полной поддержке инициативы и подчеркнул, что Казахстан заинтересован в создании комфортных условий для иностранных инвесторов. Он также поручил Министерству торговли организовать торгово-экономическую миссию для продвижения совместных проектов.

    Теги:
    Серик Жумангарин Италия Инвестиции АПК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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