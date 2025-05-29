Казахстан и Италия создадут инвестиционный фонд в АПК

В центре обсуждения на встрече с участием представителей Казахстана и Италии стала инициатива по созданию совместной системы поставок сельхозпродукции. Проект направлен на расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Глава компании TRAMITE GROUP Джанантонио Трамет представил проект Итало-Казахстанского торгового консорциума и инвестиционного фонда, который будет зарегистрирован на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Предполагаемый стартовый капитал — 500 млн евро, а прогнозируемый годовой оборот — 1 млрд евро. 51% фонда будет принадлежать итальянским инвесторам и SIMEST, 49% — казахстанскому холдингу «Байтерек».

Цель — построить логистическую и инвестиционную платформу для вывода казахстанской продукции на рынки Европы, Азии, США и других регионов. Поставки будут включать зерно, мясо, масла, бобовые, молочную продукцию, фрукты и овощи.

TRAMITE GROUP также предложила инвестировать в агроинфраструктуру Казахстана и заключать долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Семь крупных итальянских пищевых брендов уже заинтересованы в открытии производств в РК.

Особое внимание уделено проекту агропромышленного кластера в Шардаре (Туркестанская область), который реализует компания AGRIQA Азия. С 2024 по 2028 годы в кластер планируется инвестировать 200 млн евро. В рамках проекта построят теплицы, плодокомбинат, заводы по переработке сельхозпродукции и осваивают 8000 гектаров земель.

Вице-премьер Серик Жумангарин заявил о полной поддержке инициативы и подчеркнул, что Казахстан заинтересован в создании комфортных условий для иностранных инвесторов. Он также поручил Министерству торговли организовать торгово-экономическую миссию для продвижения совместных проектов.