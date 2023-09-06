Казахстан и Италия планируют реализовать 21 индустриальный проект

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Италия - крупнейший торговый партнер Казахстана в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с заместителем председателя совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Составивший в прошлом году 14,9 млрд долларов США казахстанско-итальянский товарооборот за январь-июль текущего года достиг 9 млрд», - сказал Мурат Нуртлеу.

По его словам, в дальнейшем Казахстан имеет потенциал для увеличения этого показателя еще на 900 млн долларов по 110 экспортным позициям.

«Наше сотрудничество в области энергетики, разведки и добычи природных ресурсов, строительства, инфраструктуры, транспорта, связи, сельского хозяйства, научно-технической деятельности и подготовки кадров является многообещающим. Италия - один из основных партнеров нашей страны по объему инвестиций. Приток инвестиций в Казахстан с 2005 года составил более 7 млрд долларов США. В настоящее время в Казахстане работает около 270 итальянских компаний. Планируется реализовать 21 индустриальный проект в различных отраслях на общую сумму 474 млн долларов. В частности, с 90-х годов компанией «Eni» налажено взаимовыгодное партнерство в работе по реализации крупных нефтегазовых проектов», - добавил Мурат Нуртлеу.