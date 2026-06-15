Казахстан и Испания проведут политические консультации и форум в Астане

В июне Астану посетит государственный секретарь Испании Диего Мартинес Белио для участия в политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран и форуме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, 16 июня в Астане состоится восьмой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Королевства Испания.

Казахстанскую сторону на встрече представит заместитель министра иностранных дел Арман Исетов. Испанскую делегацию возглавит государственный секретарь Испании Диего Мартинес Белио.

По словам Жетыбаева, участники встречи уделят особое внимание реализации достигнутых договоренностей.

— В ходе консультаций стороны планируют обсудить широкий круг вопросов казахско-испанского сотрудничества, включая развитие политического диалога, укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение культурно-гуманитарного взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, — сообщил он на брифинге в ведомстве.

Параллельно с консультациями в столице состоится первое заседание Казахстанско-испанского форума. На площадке встретятся государственные структуры, предприниматели и эксперты двух стран.

— Ожидается, что Форум будет способствовать продвижению перспективных совместных проектов и расширению практического сотрудничества в приоритетных сферах взаимодействия, — отметил Жетыбаев.

В МИД рассчитывают, что предстоящие мероприятия будут способствовать запуску новых совместных инициатив и дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией.

Ранее сообщалось, что в июне Казахстан с визитом посетят Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе и парламентский статс-секретарь ведомства Штефан Рунхофф.