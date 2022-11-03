Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год

3 Ноября 2022, 15:37

3 Ноября 2022, 15:37

Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Таких соглашений удалось достичь во время двухдневного рабочего визита казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным в Исламскую Республику Иран с 31 октября по 1 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Возможности выхода на новые рынки сбыта для казахстанской аграрной и промышленной продукции, устранение барьеров в действующем маршруте Север-Юг стали ключевыми темами обсуждения казахстанской и иранской сторон.

Как отметил Серик Жумангарин, между нашими странами установлены традиционно теплые, доверительные отношения. Серьезный импульс продвижению торгово-экономического партнерства придал ряд встреч на самом высоком уровне, прошедших в июне, сентябре-октябре 2022 года. По итогам визитов глав государств достигнут ряд договоренностей и даны поручения, направленные на активизацию казахстанско-иранского взаимодействия.

«Сегодня Казахстан готов экспортировать пшеницу и ячмень, кондитерские и мучные изделия, мясо, растительные масла и другие продукты. Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли агропромышленной продукцией с Ираном до $1 млрд и поставках на новые для Казахстана рынки Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, Восточной Африки. Опыт торговли иранских коллег на этих рынках был бы очень полезен для нашего бизнеса», — заявил Серик Жумангарин на встрече с министром сельского хозяйства Ирана Сейедом Джавад Садатинеджадом.

Во время встречи с министром транспорта и городского развития Ирана Ростамом Касеми Серик Жумангарин озвучил намерения казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год. Для этого участники встречи согласились принять до конца 2022 года трехстороннюю Дорожную карту по устранению «узких» инфраструктурных мест и развитию потенциала маршрута Север-Юг на 2022-2025 годы. Стороны договорились проработать следующие шаги для включения в Дорожную карту:

- создание специального визового режима для водителей грузового транспорта, участников международных перевозок. Дополнительно изучить возможность получения аналогичных визовых послаблений для представителей бизнеса;

- оптимизация процессов таможенного оформления двух стран, включая ввод унифицированного тарифа, единого транспортного документа и единой информационной системы;

- запуск пилотного проекта по перевозке грузов автотранспортом по маршруту «Казахстан – Туркменистан – Иран» с использованием навигационных пломб, по примеру «Кыргызстан – Казахстан – Россия»;

Также в целях повышения эффективности логистических процессов и двусторонней торговли стороны договорились проработать возможность создания совместной экспортно-импортной компании.

Все озвученные в ходе встреч договоренности стороны закрепили подписанием меморандума по взаимодействию в сфере развития торговли, транспорта и логистики.

В состав делегации вошли представители казахстанского мукомольного, зернового и мясного союзов, государственных органов, отвечающих за развитие аграрной и промышленной политики Казахстана, АО НК «КТЖ», Продкорпорации и другие заинтересованные участники рынка.

Фото: primeminister.kz







