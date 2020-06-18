+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 27 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан и Иран будут оказывать взаимную правовую помощь по гражданским делам

18 Июня 2020 15:27
Поделиться:
Казахстан и Иран будут оказывать взаимную правовую помощь по гражданским делам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Административный процедурно-процессуальный кодекс одобрен Сенатом
Законопроект по вопросам улучшения бизнес-климата приняли в Сенате МОН РК планирует подписать 20 соглашений с зарубежными странами в области образования Мажилис одобрил поправки в законодательство о госгранице

Как рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, соглашение направлено на: развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном; урегулирование оказания правовой помощи по гражданским делам; создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств.

«Актуальность заключения Соглашения обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана. Соглашение предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суд и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшение судебных издержек», - сказал министр юстиции Марат Бекетаев в ходе пленарного заседания Сената.

Взаимная правовая помощь будет осуществляться в следующих формах: вручение документов; сбор и передача доказательств; вызов свидетеля и эксперта; признание и исполнение юридических актов и арбитражных решений; обмен правовой информацией и материалами.

«В исполнении правовой помощи может быть отказано Сторонами Соглашения, если ее исполнение нанесет ущерб их суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства. Центральными органами по реализации Соглашения являются: для Казахстана – Верховный Суд и Министерство юстиции; для Ирана – Министерство юстиции», - отметил министр.

По данным ведомства, на сегодня Республикой Казахстан всего заключено 16 таких соглашений с иностранными государствами.

Принятие проекта Закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Ранее взаимная правовая помощь с Ираном осуществлялась на паритетной основе. Данное соглашение позволит ускорить этот процесс, отметила вице-министр юстиции Наталья Пан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Минкультуры   #Минюст   #Иран  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив