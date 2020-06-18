Казахстан и Иран будут оказывать взаимную правовую помощь по гражданским делам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, соглашение направлено на: развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном; урегулирование оказания правовой помощи по гражданским делам; создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств.

«Актуальность заключения Соглашения обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана. Соглашение предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суд и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшение судебных издержек», - сказал министр юстиции Марат Бекетаев в ходе пленарного заседания Сената.

Взаимная правовая помощь будет осуществляться в следующих формах: вручение документов; сбор и передача доказательств; вызов свидетеля и эксперта; признание и исполнение юридических актов и арбитражных решений; обмен правовой информацией и материалами.

«В исполнении правовой помощи может быть отказано Сторонами Соглашения, если ее исполнение нанесет ущерб их суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства. Центральными органами по реализации Соглашения являются: для Казахстана – Верховный Суд и Министерство юстиции; для Ирана – Министерство юстиции», - отметил министр.

По данным ведомства, на сегодня Республикой Казахстан всего заключено 16 таких соглашений с иностранными государствами.

Принятие проекта Закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Ранее взаимная правовая помощь с Ираном осуществлялась на паритетной основе. Данное соглашение позволит ускорить этот процесс, отметила вице-министр юстиции Наталья Пан.