Казахстан и Ирак укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров провел встречу с Временным поверенным в делах Посольства Республики Ирак в Республике Казахстан Джабером Аль-Темими, передает агентство Kazinform.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Ирак в сфере водных ресурсов.

Кроме того, в ходе встречи вице-министр отметил, что Республика Ирак стала первым государством арабского региона, присоединившимся к Хельсинкской водной конвенции. Казахстан также является стороной Конвенции и готов совместно с иракскими партнёрами продвигать повестку трансграничного водного сотрудничества.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

— Казахстан выступает за усиление глобальной координации международных усилий в водной сфере и продвигает инициативу по созданию специализированного органа системы ООН по водным вопросам. Речь идет о создании единой координационной платформы для укрепления международного сотрудничества, обмена данными и технологиями. Уверены, что эффективное взаимодействие с Ираком в сфере водных ресурсов будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и решению общих водных вызовов, — отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

По итогам встречи стороны выразили готовность к заключению меморандума о взаимопонимании в области водных ресурсов между Республикой Казахстан и Республикой Ирак.