Какие документы подписали Казахстан и Иордания на бизнес-форуме

Во вторник в Иордании состоялись торгово-инвестиционные встречи между Казахстаном и Иорданией, в которых приняли участие около сотни представителей государственных органов и частного сектора обеих стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

Центральной темой обсуждения стало сотрудничество в реализации проектов по привлечению инвестиций в несырьевой сектор казахстанской экономики, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, информационные технологии, устойчивую энергетику, легкую промышленность, транспорт и логистику.

В своем выступлении посол Т.Шалданбай заявил, что Казахстан продолжает наращивать взаимодействие с ключевыми странами Ближнего Востока, где Иордания играет значимую роль и обладает существенным потенциалом.

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Г.Оспанкулов презентовал участникам торгово-инвестиционный потенциал Казахстана и отметил дальнейшую необходимость в развитии двустороннего сотрудничества, пригласив иорданский бизнес к реализации совместных проектов в Казахстане.

Председатель Торговой палаты Иордании Х.Тауфик отметил, что круглый стол прошел в рамках совместной с посольством РК работы по расширению экономического сотрудничества и активизации торгового и инвестиционного обмена между Иорданией и Казахстаном. Он упомянул о необходимости развития прямого авиасообщения в условиях отсутствия прямых железнодорожных и морских путей.

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

Генеральный секретарь министерства по инвестициям Иордании Захер Аль-Катарнех ознакомил с инвестиционным потенциалом Иордании и призвал активизировать работу по реализации совместных инвестиционных проектов.

Перспективное сотрудничество

Казахстанские и иорданские участники круглого стола смогли обсудить перспективы будущего взаимодействия и реализации конкретных проектов в несырьевых секторах экономики во время состоявшихся B2B встреч.

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

Сторонам удалось договориться сконцентрировать усилия на запуске конкретных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта, логистики, устойчивой энергетики, IT, легкой промышленности и др.

По итогам Круглого стола были подписаны 9 двусторонних меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве:

Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Иорданской торговой палатой; Меморандум о сотрудничестве между «Astana Technical University» и «Al Hussein Technical University»; Меморандум о сотрудничестве между НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» и Jordan Renewable Energy & Energy Efficiency Fund (JREEEF); Меморандум о техническом сотрудничестве между «NAFITH» и ТОО «Yurt Tech»; Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «KAZAKH INVEST» и «ELAF Investment Group»; Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Quryq Port» и компанией «NAFITH»; Меморандум о сотрудничестве в области производства бытовой химии и парфюмерии между АО «НК «KAZAKH INVEST» и «HRAIZ Parfume»; Меморандум о взаимопонимании между ТОО «RWA Service» и «NAFITH»; Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и «Hijazi&Ghoshen – (Al Majd)».

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

Заключение двусторонних документов послужило важным шагом в укреплении торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, утверждают организаторы круглого стола.

С просьбой прокомментировать мы обратились к организаторам круглого стола.

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

- Казахстанско-иорданский бизнес-форум нацелен на развитие двустороннего сотрудничества в приоритетных отраслях экономики. Сегодня в мероприятии приняли участие порядка 100 представителей государственных органов и бизнеса двух стран. Мы поставили себе цель – разъяснить преимущества работы на рынке Казахстана и инвестиционного потенциала страны в ключевых отраслях экономики. Для этого представители бизнеса двух стран обсудили потенциал реализации совместных проектов в транспортно-логистической сфере, информационных технологиях, торговле и энергетике, - говорит председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов:

Председатель Торговой палаты Иордании Халил Аль-Хадж Тауфик отметил, что в прошлом отношения были слабыми в экономическом плане, но сильными на политическом уровне.

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

- Сегодня это новый уровень отношений, а иордано-казахстанский бизнес-форум — это новое начало. У нас есть договоренность с послом о том, что будет визит иорданской экономической делегации в Казахстан в нескольких областях. Мы видим возможности для торговых и инвестиционных обменов, таких как сельскохозяйственный сектор, сектор информационных технологий, туристический сектор и логистический сектор. Есть необходимость в создании базы данных по экономике Казахстана, чтобы понять, какие товары мы можем импортировать или экспортировать. Сегодня мы объявили о начале новых отношений. Подписаные соглашения окажут положительное влияние на укрепление партнерских отношений и обмен опытом между Иорданией и Казахстаном, - сказал Халил Аль-Хадж Тауфик.

Председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана НПП «Атамекен» Мурат Каримсаков отметил, что подписаные меморандумы по сотрудничеству прежде всего объединят бизнес.

Фото: Арсен Утешев/ Kazinform

- Самое главное то, что это открывает бизнесу возможности взаимодействия и по всем направлениям, что обсуждались, это и зеленые технологии, и сельское хозяйство, и вопросы логистики и транспорта, вопросы в туристической сфере, мы знаем, что около 5 тысяч казахстанцев ежегодно приезжают в Иорданию, - говорит Мурат Каримсаков.

По его словам, сейчас актуален вопрос продовольственной безопасности.