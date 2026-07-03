Казахстан и Индия расширяют сотрудничество в фармацевтической отрасли

Посол Республики Казахстан в Индии Азамат Ескараев посетил с визитом штат Гуджарат, где провел встречи с руководством региона и представителями ведущих индийских компаний, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В ходе переговоров с Главным министром штата Бхупендрабхаем Пателем достигнута договоренность по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, открытию прямого авиасообщения по маршруту Алматы — Ахмедабад — Алматы, реализации совместных проектов в фармацевтической отрасли на территории Казахстана.

Фото: Министерство иностранных дел РК

На встрече с Губернатором штата Ачарьей Деввратом рассмотрены перспективы сотрудничества в агропромышленном секторе, включая увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции и реализацию совместных инвестиционных проектов. Казахстанская сторона также получила приглашение принять участие в саммите «Vibrant Gujarat Global Summit 2027» в январе 2027 года.

— В ходе переговоров с руководством многопрофильного конгломерата «Adani Group» представители индийского бизнеса выразили заинтересованность в выходе на казахстанский рынок. Общий объем потенциальных инвестиций компании в Казахстан может составить порядка 5 млрд долларов США. В числе рассматриваемых проектов — реализация масштабных инфраструктурных инициатив, строительство угольной электростанции, а также создание современного дата-центра в городе Экибастуз, — отметили в МИД РК.

Фото: Министерство иностранных дел РК

Также посол провел встречи с представителями ведущих деловых ассоциаций и торговых палат штата (ICC, FICCI и GCCI), представив инвестиционный потенциал Казахстана.

— Культурную повестку визита дополнил показ тематического видеоролика, приуроченного к Национальному дню домбры. Зарубежной аудитории была представлена часть богатого историко-культурного наследия Великой степи и Золотой Орды, а также раскрыто сакральное значение этого древнего музыкального инструмента для казахского народа. Гуджарат — один из главных экономических локомотивов Индии, расположенный на западе страны. При населении около 74,3 млн. человек штат формирует мощный валовой региональный продукт (ВРП), который к финансовому году 2026-2027 прогнозируется на уровне 350 млрд. долл. США с ежегодным ростом выше 10%, — говорится в сообщении.

Отличительной особенностью экономики региона является высокая доля промышленности, формирующая около 44% ВРП. Основу промышленного комплекса составляют нефтехимия, фармацевтика и текстильная отрасль, а город Сурат занимает лидирующие позиции в мировой алмазообрабатывающей индустрии, где осуществляется огранка до 90% мировых алмазов.

Напомним, Казахстан и Anadolu Group намерены расширять сотрудничество в сфере инвестиций.