Казахстан и Индия обсудили вопросы инвестсотрудничества в сфере АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Индия обсудили возможности инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплекса в рамках вебинара «Взаимодействие с Казахстаном: возможности для сотрудничества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НК «KazakhInvest».

На вебинаре выступили Посол РК в Индии Е.Алимбаев, вице-министрсельского хозяйства РК Н. Даирбеков, президент Ассоциации «Масложировой Союз Казахстана» К.Невзоров, директор Департамента по привлечению инвестиций АО «НК «KazakhInvest» Ж. Темиргали, зарубежный представитель АО «НК «KazakhInvest» в Индии А.Нуралина.

В качестве спикеров от индийской стороны выступил Посол Индии в Казахстане П.Кумар, представители Министерства сельского хозяйства Индии, Управления по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA), подразделение «YesBank» по агробизнесу и пищевой промышленности, руководители индийских компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с Казахстаном.

В рамках вебинара стороны подробно обсудили возможности сотрудничества между индийскими и казахстанскими компаниями, в том числе для создания производств ориентированных на потребности внутреннего рынка и экспорта продукции. В ходе выступления Жандос Темиргали отметил, что агропромышленный комплекс является одним из стратегических секторов экономики Казахстана, важность которого стремительно возрастает.

«Благодаря огромной ресурсной базе, стратегическому расположению и доступу к крупным рынкам Европы и Азии, наша страна обладает колоссальным потенциалом для развития данной отрасли. Для растущей миллиардной Индии Казахстан может стать надежной базой для производства ключевых продовольственных товаров. В данной связи, мы приглашаем индийские компании к реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана в секторе АПК, включая глубокую переработку зерновых и масличных, производство мяса и молочных продуктов, интенсивное садоводство, переработку картофеля и других овощей. Национальной компанией АО «НК «KAZAKH INVEST» подготовлено более 40 конкретных инвестиционных предложений в рамках различных направлений АПК, которые будут направлены потенциальным индийским инвесторам», - сообщил Ж. Темиргали.

Вебинар был организован Торгово-промышленной палатой Индии ASSOCHAM при поддержке Посольства Республики Казахстан в Индии и АО «НК «KAZAKH INVEST».

В мероприятии приняли участие более 60 представителей индийских компаний.



