3 Июня 2022 19:31

Казахстан и Индия обменяются списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели (Индия) состоялось 14-е заседание казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Сопредседателем МПК с казахстанской стороны является заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. Индийскую сторону возглавил министр нефти и природного газа и министр жилищного строительства и городских дел Республики Индия Хардип Сингх Пури.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями о текущей экономической ситуации. Было отмечено наличие значительного потенциала для расширения двусторонней торговли и инвестиций.

В частности, Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также озвучили необходимость углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.

Одной из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли является агропромышленный комплекс. В ходе заседания Межправительственной комиссии, Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. Стороны договорились осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК.

Казахстанская сторона также выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок.

В ходе обсуждения взаимных инвестиционных возможностей делегация Республики Казахстан предложила индийским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в области глубокой переработки продукции сельского хозяйства. А также пригласила индийских инвесторов в проекты в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики (возобновляемых источников энергии), фармацевтического производства, машиностроения и агротехники, здравоохранения, электроники, туризма и курорта, а также ICT, IT-отраслей.

Индийская сторона подтвердила заинтересованность своих компаний в покупке казахстанской нефти по долгосрочным контрактам. При этом было подтверждено намерение индийских нефтегазовых компаний в изучении возможностей инвестирования в добывающие и/или разрабатываемые активы РК.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и индийской компанией Midhani (проект по производству титановых биоимплантатов), а также компанией «IREL Limited» (проект по производству титанового шлака в Республике Индия).

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования, финансовой сферы, туризма, информационных технологий, IT-сферы и др.

По итогам Межправкомиссии был подписан протокол 14-го заседания, также был заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии МТИ РК и Национальной физической лабораторией совета по научным и промышленным исследованиям Индии. Стороны договорились о сотрудничестве в области метрологии и возможности реализации совместных научно-исследовательских проектов в области метрологии, обмена персоналом, деятельности по академическому обмену, в том числе организацию стажировок, симпозиумов и т.д.

На площадке казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству состоялся также ряд двусторонних встреч Бахыта Султанова с представителями Правительства и деловых кругов Республики Индия.

В ходе беседы с министром торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял были обсуждены темы диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых товаров, а также промышленную кооперацию на площадках трансграничных хабов, создаваемых в РК, для последующего экспорта выпускаемой продукции в страны ЕАЭС и СНГ.

В повестке дня переговоров с руководством индийского конгломерата «Adani Group» стояли планы по инвестированию индийской компанией в ряд отраслей казахстанской экономики. В частности, «Adani Group» интересует возможность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, развитии зеленой экономики и возобновляемых источников энергии, переработке сельхозпродукции, IT-отрасли и др.

Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность РК к привлечению индийских инвестиций и технологий в указанные сферы, а также пригласила компанию «Adani Group» к сотрудничеству в развитии трансграничных торгово-промышленных хабов.

Делегация Казахстана также провела переговоры с представителями компании RеNew Power (индийская компания по производству «зеленой энергии», входящая в десятку крупнейших в мире компаний по производству возобновляемой энергии). Компания предлагает реализацию в РК ряда проектов по устойчивым ВИЭ, а также развитию «зеленого» водорода.

Товарооборот между Казахстаном и Индией в 2021 году превысил $2 млрд, увеличившись на 7,4% к уровню 2020 года. Экспорт Казахстана составил $1,625 млрд с ростом 3,4% к показателю 2020 года. Основными товарами казахстанского экспорта в Индию являются: сырая нефть, серебро, водород, инертные газы, асбест, ферросплавы, изделия из титана и кадмия. Перечень товаров экспортного потенциала РК состоит из 80 наименований обработанных товаров общей стоимостью свыше $600 млн.