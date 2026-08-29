Казахстан и Индия готовят специалистов по киберпреступлениям

Программу двудипломного обучения по цифровой криминалистике впервые в системе силовых ведомств Казахстана запустили в Академии управления МВД РК. Проект реализуется совместно с Национальным университетом судебных наук Индии (NFSU), передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В официальном запуске программы приняли участие исполняющий обязанности министра внутренних дел Ержан Саденов, исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также руководство и профессорско-преподавательский состав NFSU и Академии управления МВД.

Проект реализуется по поручению Администрации Президента при участии Министерства науки и высшего образования и Национального университета судебных наук Индии.

В рамках программы 20 магистрантов Академии управления МВД пройдут подготовку по направлениям цифровой криминалистики, кибербезопасности, судебной экспертизы и современных методов расследования преступлений.

NFSU является специализированным университетом Индии, занимающимся подготовкой специалистов и научными исследованиями в сфере судебной экспертизы, криминологии, цифровой криминалистики и кибербезопасности.

Совместная программа позволит казахстанским специалистам изучить международный опыт и освоить современные практические методы, необходимые для расследования преступлений в цифровой среде.

По завершении обучения выпускники получат дипломы двух университетов.

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