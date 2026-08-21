550 докторантов по стратегическим специальностям будут подготовлены в Турции

Турция отберет 550 докторантов для обучения по ключевым технологическим направлениям в 20 исследовательских университетах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске новой программы подготовки специалистов в области стратегических технологий. По его словам, первоначально 550 докторантов будут отобраны через централизованный экзамен и направлены на обучение в 20 исследовательских университетах страны.

Программа охватит такие направления, как искусственный интеллект, кибербезопасность, чиповые технологии и передовые компьютерные системы. Власти рассчитывают в течение пяти лет привлечь в национальную научно-технологическую экосистему 3 тыс. молодых исследователей.

— Мы построим «Век Турции» силой науки, технологий и нашей молодежи, — заявил Эрдоган.

При это он подчеркнул, что целью является создание сильной, процветающей и полностью независимой Турции, способной разрабатывать и производить технологии будущего.

Сегодня Турция предпринимает усилия по развитию собственных высокотехнологичных отраслей и снижению зависимости от зарубежных производителей, в частности в сфере полупроводников.

Ранее мы писали, что Турция все больше увеличивает инвестиции в науку.